В Краснодаре в 2026 году появится первый школьный киберспортивный чемпионат

Турнир на Кубок главы Краснодара по четырем дисциплинам организуют для учеников 8 и 10 классов из краевой столицы.

Возраст участников соревнований выбирали исходя из необходимости сдавать государственные экзамены, чтобы не отвлекать выпускников от подготовки к ним.

Соревноваться школьники будут в командной игре «Dota 2», личным зачетам по «Tekken 8», «Tetris» и гонке дронов «Квадросим». Сначала спортсмены сразятся на уровне школ в своих внутригородских округах. Победители выйдут в Гранд-финал, где будут бороться за призовой фонд.

Запустить школьные киберспортивные игры на Кубок главы Краснодара планируют в следующем году.

«Подобных событий в столице Кубани еще не было. Для наших школьников турнир станет возможностью заявить о себе профессиональному киберсообществу», — написал мэр Краснодара Евгений Наумов в Telegram.

