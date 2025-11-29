В Краснодаре прошел краевой фестиваль единоборств «Выбор сильных»

Во Дворце самбо собрались более 300 спортсменов из всех муниципалитетов края. Они представляли разные виды единоборств — дзюдо, самбо, греко-римскую и вольную борьбу.

Спортсменов от 13 до 16 лет приветствовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев, вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров, олимпийский чемпион Мурат Карданов.

«Мы живем во время вызовов, и не можем позволить себе быть слабыми. Сегодня важно быть сильным, и именно единоборства закаляют дух и развивают выносливость, но, главное, учат уважать соперников. Это ваш выбор, выбор по-настоящему сильных людей. Уверен, невзирая на юный возраст, вы продемонстрируете свой профессионализм. Желаю вам побеждать не только на ковре, но и в жизни — подняться на самый высокий пьедестал, к которому стремитесь», – сказал Вениамин Кондратьев.

Всего на фестивале выступили 30 команд. По итогам финальных испытаний победу в краевом первенстве по греко-римской борьбе и дзюдо одержали спортсмены из Анапы, по самбо — из Динского района, по вольной борьбе — из Гулькевичей. В общекомандном зачете выделились атлеты из Армавира, Анапы и Краснодара. Они получили грамоты, кубки, медали и подарочные наборы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

