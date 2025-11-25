Теннисистка из Сочи завоевала два золота на Сурдлимпиаде в Токио

Спортсменка выступает в нейтральном статусе в составе сборной России по спорту глухих на XXV летней Сурдлимпиаде.

Международные соревнования для спортсменов с нарушениями слуха проводятся раз в четыре года. В этот раз спортсмены встречаются в Токио.

Свою первую медаль на этих состязаниях Полина Смирнова завоевала с Дмитрием Долженковым в смешанном парном разряде. Спортсмены выиграли предствителей Чехии со счетом 6:2, 6:0.

После этого спортсменка стала чемпионкой одиночного женского разряда. Девушка одержала победу над представительницей Германии Хайке Альбрехт-Шредер со счетом 7:5, 6:2.

До международных соревнований в Токио Полина Смирнова уже выигрывала золото в смешанном парном разряде с Егором Панюшкиным в Самсуне, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

