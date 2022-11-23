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В Краснодаре в 2023 году откроются 10 школ и 16 детских садов

Общество
23.11.2022 18:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-2023-godu-otkroyutsya-10-shkol-i-16-detskih-sadov
В Краснодаре в 2023 году откроются 10 школ и 16 детских садов
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Также введут в эксплуатацию три спортобъекта и детскую поликлинику. Об этом 23 ноября сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

По его словам, в обжитых районах строят восемь соцобъектов — там нет проблем с дорогами и тротуарами. Возле большей части остальных школ и садов обустраивают парковки, остановки и подъездные пути.

Решается вопрос тротуаров к детскому саду в Елизаветинской — их сделали только внутри новой застройки. Еще к нескольким объектам пока не оборудовали подъездные пути.

«Часы сверяем уже сейчас, чтобы потом не докладывали судорожно последний метр асфальта и не устанавливали остановочные павильоны в конце августа. У родителей должна быть возможность выбрать — привести ребенка пешком или на автомобиле. И оба этих пути должны быть обустроены», — написал Евгений Наумов в Telegram.

Читайте также: строительство школы в поселке Плодородном под Краснодаром завершат летом 2023 года.

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