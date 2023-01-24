В Краснодаре в 2023 году обновят 130 спортивных и детских площадок

Всего в рамках программы Гордумы в краевой столице в этом году благоустроят 228 придомовых территорий.

Теперь в программе появился новый механизм, благодаря которому можно получить субсидию на установку нового оборудования на детских и спортивных площадках на придомовых отмежеванных территориях. Получатели субсидии уже начали собирать документы, необходимые для получения средств.

«Если игровое оборудование несет угрозу жизни, нельзя ждать, пока закупят новое. Нужно немедленно его демонтировать. Нельзя допускать рисков, эта работа требует оперативности и быстрого реагирования», — сказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Глава города отметил, что комфортные детские и спортивные площадки должны быть повсеместно в Краснодаре.

Вице-мэр Максим Онищенко рассказал, что договоры на обследование детских площадок в 2022 году не выполнили. По его словам, подрядчики относятся недобросовестно к своим обязанностям, поэтому для контроля за аварийным детским оборудованием МКУ «Горжилхоз» предложил создать специальную бригаду, которая будет мониторить все площадки города и оперативно решать проблемы.

Мэр поручил в течение двух недель предоставить алгоритм действий по благоустройству детских площадок города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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