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В 2022 году девять спортивных площадок открыли в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2022-godu-devyat-sportivnyh-ploshhadok-otkryli-v-krasnodare
В 2022 году девять спортивных площадок открыли в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Спортплощадки на улицах 70-летия Октября, Листопадной, Зиповской оборудовали уличными тренажерами, на улице Упорной в станице Елизаветинской, кроме тренажеров, обустроили зоны для воркаута.

Также многофункциональные спортплощадки с резиновым покрытием открыли на улицах Сормовской, Строителей, Симферопольской и Старокубанской, а также в поселке Знаменском. Кроме того, в этом году капитально отремонтировали спортплощадку на улице Уральской, 174/2. Там привели в порядок асфальтовое основание, уложили резиновое покрытие, установили новое оборудование, нанесли разметку и покрасили ограждение.

По словам директора городского департамента по физической культуре и спорту Бориса Тихоненко, сегодня в краевой столице физкультурой систематически занимаются свыше 58% жителей.

«Задача, которую поставил президент страны — к 2030 году добиться отметки в 70%. Для того, чтобы достичь высокого показателя, необходимо, чтобы таких площадок шаговой доступности в Краснодаре было больше», — цитирует Тихоненко пресс-служба администрации Краснодара.

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