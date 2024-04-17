В Краснодаре уволили водителя автобуса, напавшего на пассажирку

Инцидент произошел вечером 15 апреля на остановке общественного транспорта на улице Захарова.

Пассажирка сняла нападение на нее на видео и опубликовала его в социальных сетях. На кадрах видно, как водитель автобуса № 130 вышел из машины, приблизился к девушке и ударил ее.

Мужчина также нецензурно оскорбил пассажирку. По словам девушки, конфликт произошел из-за того, что маршрутчик отказался принимать оплату банковской картой.

Директор «Союза транспортников Кубани» Иван Петров уточнил, что напавшего на пассажирку водителя маршрутки уже уволили. Проводится служебное расследование, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информацией о нападении водителя автобуса на пассажирку заинтересовались правоохранительные органы. Полиция Краснодара инициировала проведение доследственной проверки. В ходе разбирательства полицейские дадут правовую оценку действиям мужчины.