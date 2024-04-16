Агрессивный маршрутчик напал на пассажирку в Краснодаре

Инцидент произошел накануне вечером на одной из остановок общественного транспорта в краевой столице.

Пассажирка сняла нападение на нее на видео и опубликовала его в социальных сетях. На кадрах видно, как водитель автобуса № 130 вышел из машины, приблизился к девушке и ударил ее. Мужчина также нецензурно оскорбил пассажирку.

По словам девушки, конфликт произошел из-за того, что маршрутчик отказался принимать оплату банковской картой.

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