Агрессивный маршрутчик напал на пассажирку в Краснодаре
Происшествия
16.04.2024 10:21
Инцидент произошел накануне вечером на одной из остановок общественного транспорта в краевой столице.
Пассажирка сняла нападение на нее на видео и опубликовала его в социальных сетях. На кадрах видно, как водитель автобуса № 130 вышел из машины, приблизился к девушке и ударил ее. Мужчина также нецензурно оскорбил пассажирку.
По словам девушки, конфликт произошел из-за того, что маршрутчик отказался принимать оплату банковской картой.
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