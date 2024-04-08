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Пьяный мужчина напал на посетителя ТРЦ в Анапе из-за куска пиццы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-muzhchina-napal-na-posetitelya-trts-v-anape-iz-za-kuska-pitstsy
Пьяный мужчина напал на посетителя ТРЦ в Анапе из-за куска пиццы
Фото pixabay.com

Инцидент произошел накануне в торгово-развлекательном центре «Красная Площадь».

Известно, что 44-летний местный житель ходил по ТРЦ в состоянии алкогольного опьянения. В зоне быстрого питания он съел кусок пиццы со стола посетителя. На сделанное ему замечание он отреагировал агрессивно и начал бить незнакомца.

Охранник торгового центра нажал на тревожную кнопку. Вскоре на место прибыл наряд вневедомственной охраны и задержал дебошира, который при появлении правоохранителей попытался скрыться.

Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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