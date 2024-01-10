В Краснодаре устраняют сбой, оставивший без отопления дома в районе улицы 1 Мая

Об устранении нештатной ситуации сообщил в своих соцсетях врио министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

По его словам, он в официальном Telegram-канале министерства ТЭК и ЖКХ появились массовые обращения жителей Краснодара, которые жалуются на отсутствие отопления и горячей воды в многоквартирных домах на улице 1-Мая.

«Причиной сложившейся ситуации стал сбой в гидравлическом режиме тепловой сети из-за ухудшения погодных условий и низких температур. Бригада из пяти человек АО «Краснодартеплосети» уже работает на месте. До 20:00 планируют устранить технический сбой и приступить к пуско-наладочным работам. В результате температура в домах постепенно начнет подниматься до нормативных значений», — написал врио министра в своем Telegram.

Вячеслав Шапошник также сообщил о том, по словам местных жителей, проблема с отоплением является систематической. Врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани пообещал разобраться в сложившейся ситуации вместе вместе с замглавы Краснодара Максимом Онищенко.

«Сейчас самое главное, вернуть тепло в дома людям», — добавил глава ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мэрии Краснодара прокомментировали ЧП с отключением отопления в многоквартирных домах в микрорайоне Восточно-Кругликовском Прикубанского округа. Причина отключения отопления в том, что ранее в одном из котлов вышел из строя электродвигатель. Аварийный котел начали ремонтировать. Для его временной замены задействовали резервный агрегат. Во время переключения котлов в Восточно-Кругликовском районе снизился объем подачи тепла в жилые дома. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту отключения отопления во время морозов.