Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре устранили аварию на сетях, оставившую без тепла 38 тыс. жителей КМР

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ustranili-avariyu-na-setyah-ostavivshuyu-bez-tepla-38-tys-zhitelej-kmr
В Краснодаре устранили аварию на сетях, оставившую без тепла 38 тыс. жителей КМР
Фото pixabay.com

Весь Комсомольский микрорайон Краснодара остался без отопления и горячей воды из-за аварии на тепломагистрали утром 19 января.

Около 16:40 специалисты сообщили о завершении ремонтных работ.

«Ремонтные работы на теплотрассе завершены, сейчас систему заполняют водой. В ближайшие часы в дома жителей Комсомольского микрорайона вернется отопление и горячая вода», — говорится в сообщении Муниципального центра управления Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за аварии 166 жилых домов и 22 социальных объекта в КМР остались без тепла. Отключение затронуло примерно 38 тыс. человек.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
Водитель грузовика погиб при столкновении с припаркованными машинами под Краснодаром
Водитель грузовика погиб при столкновении с припаркованными машинами под Краснодаром
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Вместо крещенских морозов +19 °С: на Кубани 19 января сохранится аномальное тепло
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
  5. Сохранить кинотеатр: капремонт «Болгарии» в Краснодаре оценивается в 130 млн рублей
  6. Строительство нового Федоровского гидроузла планируют завершить в 2025 году
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях