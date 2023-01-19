В Краснодаре устранили аварию на сетях, оставившую без тепла 38 тыс. жителей КМР

Весь Комсомольский микрорайон Краснодара остался без отопления и горячей воды из-за аварии на тепломагистрали утром 19 января.

Около 16:40 специалисты сообщили о завершении ремонтных работ.

«Ремонтные работы на теплотрассе завершены, сейчас систему заполняют водой. В ближайшие часы в дома жителей Комсомольского микрорайона вернется отопление и горячая вода», — говорится в сообщении Муниципального центра управления Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за аварии 166 жилых домов и 22 социальных объекта в КМР остались без тепла. Отключение затронуло примерно 38 тыс. человек.