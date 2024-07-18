В Краснодаре установят три новые мемориальные доски и памятник

Новые мемориальные доски посвятят выдающимся жителям краевой столицы: ветерану Великой Отечественной войны, участнику СВО и журналисту.

Доска памяти участника Великой Отечественной войны Олега Никитюка появится на Доме Союзов на улице Красной, 143. Ветеран возглавлял Краснодарский краевой совет профсоюзов и способствовал развитию профсоюзного движения в регионе.

Мемориальную доску в честь участника спецоперации Рафаэля Паламарчука установят на фасаде многоквартирного дома на улице Войсковой. Военнослужащего посмертно наградили орденом мужества.

Еще одна доска появится на фасаде здания на улице Гимназической, 60 — на ней увековечат известного кубанского журналиста, Почетного гражданина Краснодара Владимира Рунова. Среди его регалий — звания заслуженного журналиста Кубани и Адыгеи, заслуженного работника культуры РСФСР, заслуженного деятеля наук Кубани, а также Героя труда Кубани. Рунов руководил ГТРК «Кубань», выпустил несколько книг, был профессором Краснодарского государственного института культуры.

Кроме того, в сквере имени Гатова установят памятник основателю ТО «Премьера», народному артисту России, Герою труда Кубани Леонарду Гатову, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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