В Белореченском районе после реставрации открыли памятник красноармейцам

Речь идет о расположенном в селе Архиповском монументе «Братская могила 19 красноармейцев, погибших в годы гражданской войны».

Памятник построили в 1949 году, и только сейчас в рамках программы по благоустройству сельских территорий провели реконструкцию.

«Плитка вся уже разрушалась, все осыпалось. Было стыдно уже подойти к этому памятнику. Мы вернули памятнику прежний вид, только в граните, чтобы уже увековечить навсегда память наших предков», — рассказывает глава Школьненского сельского поселения Владимир Попков.

«Памятник отреставрировали по оригинальному проекту 1949 года. Облицовочную плитку заменили на гранит, таблички отшлифовали и надписи на них освежили», — говорит корреспондент «Кубань 24» Майкл Шнырев.

Средства на восстановление памятника поселение выиграло в конкурсе — субсидию в размере 1,5 млн рублей выделили в рамках госпрограммы по «Благоустройству сельских территорий». Кроме того, местные власти выделили еще 600 тыс. рублей.

Работник московского метрополитена, узнав об открытии памятника, прислал табличку с фамилиями своих родных, погибших в борьбе с фашистами. Сейчас она установлена прямо на памятнике.