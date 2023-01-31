В Краснодаре установят светофор на проблемном перекрестке улиц Лаперуза и Дорожной

Жителей поселка Краснодарского беспокоят регулярные пробки на улице Дорожной. По их словам, после открытия проезда по улице Лаперуза заторы на Дорожной стали еще сильнее.

Кроме того, жители уверены, что светофор на пересечении улиц Дорожной и Летчика Позднякова тормозит движение потока автомобилей. В ситуации разобрались в Муниципальном центре управления Краснодара при помощи коллег из городского департамента транспорта.

«Светофор на пересечении Летчика Позднякова и Дорожной действительно нужен, он регулирует транспортные потоки и обеспечивает безопасность дорожного движения», — говорится в сообщении МЦУ.

При этом в рамках реконструкции улицы Лаперуза установят светофор на пересечении с Дорожной. Об этом ранее попросили жители поселка.

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