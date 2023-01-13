В Краснодаре установят памятный знак юным партизанам, погибшим во время Великой Отечественной войны

Памятный знак посвящен Володе Головатому, братьям Игнатовым и другим юным землякам, погибшим в годы войны.

Об этом на брифинге, посвященном праздничным мероприятиям в честь 80-летия освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, сообщила председатель гордумы Вера Галушко.

«Памятный знак будет установлен ко Дню Победы, место сейчас определяется. Его поставят либо в сквере «Памяти жертвам фашизма», либо на месте их гибели — по мнению историков, в сквере Дружбы народов», — рассказала она.

Ректор КГИК Сергей Зенгин добавил, что на примере таких героев нужно воспитывать молодежь.

«Братьям Игнатовым было 17 и 27 лет. Они погибли в день рождения их отца, взорвав поезд с 500 немецкими солдатами. Им никто не мог приказать. Но, тем не менее, они сами пошли и сделали это. На примере таких юных краснодарцев мы можем и должны воспитывать молодежь, рассказывать им о героизме и самопожертвовании людей ради Великой Победы, жизни и благополучия своей страны», — отметил Зенгин.

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