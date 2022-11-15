Под Анапой установят памятник партизанскому движению

Фото t.me/anapaofficial

Мемориал планируют установить в селе Варваровка, где в годы Великой Отечественной войны действовали партизанские отряды. Они сдерживали продвижение врага в сторону заповедника «Утриш».

Концепцию памятника представила творческая группа скульпторов из Москвы и Краснодара. Мемориал выполнят из металла, его центральную часть займут портреты героев. Вокруг них разместят элементы в виде колючей проволоки и реликтовой растительности. Проектом предусмотрена также декоративная подсветка монумента.

Кроме того, скульпторы работают над памятником защитникам Отечества на городском кладбище Анапы и разработкой главной композиции Императорского парка. Им предстоит создать памятник Николаю I и другие скульптурные композиции, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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