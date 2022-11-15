Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Под Анапой установят памятник партизанскому движению

Общество
15.11.2022 20:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-anapoj-ustanovyat-pamyatnik-partizanskomu-dvizheniyu
Под Анапой установят памятник партизанскому движению
Фото t.me/anapaofficial

Мемориал планируют установить в селе Варваровка, где в годы Великой Отечественной войны действовали партизанские отряды. Они сдерживали продвижение врага в сторону заповедника «Утриш».

Концепцию памятника представила творческая группа скульпторов из Москвы и Краснодара. Мемориал выполнят из металла, его центральную часть займут портреты героев. Вокруг них разместят элементы в виде колючей проволоки и реликтовой растительности. Проектом предусмотрена также декоративная подсветка монумента.

Кроме того, скульпторы работают над памятником защитникам Отечества на городском кладбище Анапы и разработкой главной композиции Императорского парка. Им предстоит создать памятник Николаю I и другие скульптурные композиции, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: в Туапсинском районе кузнец создает мемориал с журавлями, посвященный погибшим в СВО.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Монтаж всех пролетов нового Яблоновского моста между Краснодаром и Адыгеей завершили
Монтаж всех пролетов нового Яблоновского моста между Краснодаром и Адыгеей завершили
Комфорт и масштаб: в мае 2023 на курорте Miracleon в Анапе появятся четыре новых отеля
Комфорт и масштаб: в мае 2023 на курорте Miracleon в Анапе появятся четыре новых отеля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Премьера «Дон Кихота» в Краснодарском краевом театре кукол. Фоторепортаж
  2. В Краснодаре в трамвае стало плохо пассажиру, он скончался
  3. В Краснодаре на 10 лет посадили мужчину, который облил бензином собутыльника и заживо поджег
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Когда троллейбус придет в «Немецкую деревню» и в «Губернский»
  6. Мэр Краснодара раскритиковал затягивание процесса проектирования приюта для собак
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях