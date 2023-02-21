В Краснодаре установят фонари на участке улицы Дальней

От улицы Тургенева до улицы Гаражной установят 20 фонарей.

На эти цели выделили 6 млн рублей. В департаменте городского хозяйства и ТЭК отметили, что проект уличного освещения на этом участке улицы Дальней уже разработан.

Завершить обустройство уличного освещения планируют до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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