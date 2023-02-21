Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре установят фонари на участке улицы Дальней

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ustanovyat-fonari-na-uchastke-ulitsy-dalnej
В Краснодаре установят фонари на участке улицы Дальней
Фото пресс-службы администрации Краснодара

От улицы Тургенева до улицы Гаражной установят 20 фонарей.

На эти цели выделили 6 млн рублей. В департаменте городского хозяйства и ТЭК отметили, что проект уличного освещения на этом участке улицы Дальней уже разработан.

Завершить обустройство уличного освещения планируют до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: на проектирование благоустройства территории вдоль Карасунских прудов в Краснодаре направили почти 20 млн рублей. Планируется благоустроить территорию вдоль водоемов от Комсомольского микрорайона до КубГУ. Также средства выделят на софинансирование благоустройства сквера «Изумрудного» в Молодежном микрорайоне.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Оползень разрушил часть дорожного полотна А-147 на Дедеркойском перевале, введен реверс
Оползень разрушил часть дорожного полотна А-147 на Дедеркойском перевале, введен реверс
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Движение на Крымском мосту перекрыли из-за смертельной аварии
Движение на Крымском мосту перекрыли из-за смертельной аварии
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Путин заявил о продлении программы бесплатной газификации в России
  5. Подростка с цепью на ноге в стоге сена обнаружили в Усть-Лабинском районе
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Прямой эфир
Мы в соцсетях