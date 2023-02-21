В Краснодаре установят фонари на участке улицы Дальней
Общество
21.02.2023 20:54
От улицы Тургенева до улицы Гаражной установят 20 фонарей.
На эти цели выделили 6 млн рублей. В департаменте городского хозяйства и ТЭК отметили, что проект уличного освещения на этом участке улицы Дальней уже разработан.
Завершить обустройство уличного освещения планируют до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: на проектирование благоустройства территории вдоль Карасунских прудов в Краснодаре направили почти 20 млн рублей. Планируется благоустроить территорию вдоль водоемов от Комсомольского микрорайона до КубГУ. Также средства выделят на софинансирование благоустройства сквера «Изумрудного» в Молодежном микрорайоне.
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