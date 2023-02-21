Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На проектирование благоустройства территории вдоль Карасунских прудов в Краснодаре направили почти 20 млн рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-proektirovanie-blagoustrojstva-territorii-vdol-karasunskih-prudov-v-krasnodare-napravili-pochti-20-mln-rublej
На проектирование благоустройства территории вдоль Карасунских прудов в Краснодаре направили почти 20 млн рублей
На проектирование благоустройства территории вдоль Карасунских прудов в Краснодаре направили почти 20 млн рублей

Территорию планируют благоустроить вдоль каскада водоемов от Комсомольского микрорайона до КубГУ.

Решение о финансировании проектных работ приняли 21 февраля на 54-м очередном заседании гордумы.

«Корректируем наш бюджет. Вносим изменения, которые диктует сама жизнь и ставят жители. Из самого важного — предусматриваем средства на проектирование единой зоны отдыха вокруг Карасунов. Самый ожидаемый в городе проект, наша уникальная природная территория. И мы должны обязательно сохранить то, что есть. Первый этап — земельные участки около семи прудов. С этого начнем, а затем продолжим в едином стиле», — сказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

На проектирование благоустройства и создание единой зоны отдыха вдоль семи Карасунских прудов из бюджета города выделили почти 20 млн рублей.

Также средства из городского бюджета выделят на софинансирование благоустройства сквера «Изумрудного» в Молодежном микрорайоне.

Основные средства направили из бюджета края, доля города составит примерно 15%, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Абинске в этом году по нацпроекту начнут реконструкцию набережной вдоль реки Абин.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Оползень разрушил часть дорожного полотна А-147 на Дедеркойском перевале, введен реверс
Оползень разрушил часть дорожного полотна А-147 на Дедеркойском перевале, введен реверс
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Движение на Крымском мосту перекрыли из-за смертельной аварии
Движение на Крымском мосту перекрыли из-за смертельной аварии
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Не смог вернуться по следам на снегу: приезжий из Якутии заблудился в лесу Сочи
  5. Мужчина получил 12 лет колонии за убийство двоих знакомых доской в Краснодаре
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Прямой эфир
Мы в соцсетях