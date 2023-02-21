На проектирование благоустройства территории вдоль Карасунских прудов в Краснодаре направили почти 20 млн рублей

Территорию планируют благоустроить вдоль каскада водоемов от Комсомольского микрорайона до КубГУ.

Решение о финансировании проектных работ приняли 21 февраля на 54-м очередном заседании гордумы.

«Корректируем наш бюджет. Вносим изменения, которые диктует сама жизнь и ставят жители. Из самого важного — предусматриваем средства на проектирование единой зоны отдыха вокруг Карасунов. Самый ожидаемый в городе проект, наша уникальная природная территория. И мы должны обязательно сохранить то, что есть. Первый этап — земельные участки около семи прудов. С этого начнем, а затем продолжим в едином стиле», — сказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

На проектирование благоустройства и создание единой зоны отдыха вдоль семи Карасунских прудов из бюджета города выделили почти 20 млн рублей.

Также средства из городского бюджета выделят на софинансирование благоустройства сквера «Изумрудного» в Молодежном микрорайоне.

Основные средства направили из бюджета края, доля города составит примерно 15%, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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