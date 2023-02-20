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В Абинске в этом году по нацпроекту начнут реконструкцию набережной вдоль реки Абин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abinske-v-etom-godu-po-natsproektu-nachnut-rekonstruktsiyu-naberezhnoj-vdol-reki-abin
В Абинске в этом году по нацпроекту начнут реконструкцию набережной вдоль реки Абин
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Работы по благоустройству набережной проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслава Шапошника, проект реконструкции береговой линии масштабный и состоит из нескольких этапов.

«В этом году приведут в порядок часть набережной. Здесь появятся прогулочные дорожки и тротуары, две детские игровые площадки, скамейки. Благоустройство всей территории планируем завершить в 2026 году», — добавил Вячеслав Шапошник.

Площадь территории, на которой проведут благоустройство, превысит 78 тыс. кв. м. На обновленной набережной обустроят смотровые площадки, парковку, установят освещение и выполнят озеленение. Жители смогут отдыхать у реки в беседках. Также на набережной появятся спортплощадка, скейт-парк, зона воркаута и сцена с местами для зрителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: новую общественную территорию создадут в Апшеронском районе по нацпроекту.

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