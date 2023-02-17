Новую общественную территорию создадут в Апшеронском районе по нацпроекту

Парк в поселке Новые Поляны рядом с Домом культуры благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

На территории площадью более 19 тыс. кв. м обустроят зону отдыха, а также площадку для проведения общественных мероприятий.

«На территории имеется спортивная площадка и площадка для игр детей, оборудование на которых устарело и требует замены. Здесь расположено футбольное поле, пользующееся популярностью местных жителей. Главной задачей проекта стало создание визуально интересного, комфортного пространства для жителей поселка, отвечающего современным представлениям о привлекательной среде», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

Кроме того, на футбольном поле уложат натуральный газон, обновят площадку для стритбола, а также оснастят современным оборудованием детскую игровую и спортивную площадки. Более 200 саженцев кустарников и деревьев высадят на этапе озеленения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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