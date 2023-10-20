В Краснодаре установили лифты в строящейся детской поликлинике на Гидрострое

Детскую поликлинику строят на улице Писателя Знаменского в микрорайоне Гидростроителей.

На сегодняшний день трехэтажное здание площадь 6,44 тыс. кв. м готово на 89%. Сейчас на стройплощадке продолжают обустраивать коммунальные сети. Идет подготовка к подключению участка к внешним сетям водоснабжения.

В здании установили лифты. Сейчас монтируют коммунальные сети и выполняют отделочные работ, обустраивают мягкую кровлю и устанавливают фасадные плиты.

Достроить поликлинику, которая сможет принимать 300 пациентов в смену, планируют в этом году, сообщает МЦУ Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пять детских поликлиник строят в Краснодарском крае в рамках нацпроекта. Всего на Кубани в этому году строят 6 детских поликлиник. В Краснодаре поликлинику строят за счет краевых средств.