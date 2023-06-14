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В Краснодаре устанавливают личность мужчины, тело которого нашли на ж/д путях

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ustanavlivayut-lichnost-muzhchiny-telo-kotorogo-nashli-na-zh-d-putyah?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
В Краснодаре устанавливают личность мужчины, тело которого нашли на ж/д путях
Фото t.me/chp_krd

Инцидент произошел утром 14 июня в районе железнодорожного моста на улице Офицерской.

В дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте в 8:10 поступила информация о том, что в районе улицы Офицерской, предположительно, поезд сбил насмерть мужчину. На вид погибшему 40-45 лет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи проводят проверку, во время которой установят все обстоятельства произошедшего. Также устанавливается личность погибшего, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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