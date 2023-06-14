В Краснодаре устанавливают личность мужчины, тело которого нашли на ж/д путях
Происшествия
14.06.2023 15:58
Инцидент произошел утром 14 июня в районе железнодорожного моста на улице Офицерской.
В дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте в 8:10 поступила информация о том, что в районе улицы Офицерской, предположительно, поезд сбил насмерть мужчину. На вид погибшему 40-45 лет.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи проводят проверку, во время которой установят все обстоятельства произошедшего. Также устанавливается личность погибшего, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
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