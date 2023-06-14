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Электричка насмерть сбила 74-летнюю пенсионерку в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/elektrichka-nasmert-sbila-74-letnyuyu-pensionerku-v-krasnodarskom-krae
Электричка насмерть сбила 74-летнюю пенсионерку в Краснодарском крае

Инцидент со смертельным исходом произошел утром 14 июня на железнодорожном перегоне Двубратский — Усть-Лабинская.

Электропоезд допустил наезд на 74-летнюю местную жительницу. Машинист заметил пенсионерку на путях и начал подавать звуковые сигналы, чтобы избежать трагедии, но, к сожалению, женщина не отреагировала. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

На месте работает следственно-оперативная группа. Транспортные полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД на транспорте.

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