Маневровый поезд сбил насмерть 18-летнего парня в Краснодарском крае

Несчастный случай произошел 8 июня на станции Васюринской в Динском районе.

По предварительным данным, машинист маневрового поезда заметил парня на путях. Он несколько раз подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако молодой человек не реагировал.

Наезда избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Личность погибшего установили. Это 18-летний местный житель.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Читайте также: грузовой поезд насмерть сбил 51-летнего бездомного в Туапсе.