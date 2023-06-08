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Маневровый поезд сбил насмерть 18-летнего парня в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/manevrovyj-poezd-sbil-nasmert-18-letnego-parnya-v-krasnodarskom-krae
Маневровый поезд сбил насмерть 18-летнего парня в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Несчастный случай произошел 8 июня на станции Васюринской в Динском районе.

По предварительным данным, машинист маневрового поезда заметил парня на путях. Он несколько раз подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако молодой человек не реагировал.

Наезда избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Личность погибшего установили. Это 18-летний местный житель.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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