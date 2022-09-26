В Краснодаре усилят меры безопасности в школах

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В краснодарских школах усилят охрану и максимально ограничат доступ на территорию взрослых, не имеющих отношения к учебному процессу. Об этом сообщили 26 сентября после трагедии в школе № 88 в Ижевске.

Сообщается, что ограничения касаются также родителей учащихся. Попасть в школу они смогут только по предварительной договоренности с учителями.

Перед началом учебного года краснодарские школы обследовали сотрудники полиции. Все школы оснащены камерами видеонаблюдения и тревожными кнопками. Во всех учебных заведениях есть пункты охраны, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельба произошла утром 26 сентября в школе № 88 города Ижевска. В школу зашел мужчина в черной майке с нацистской символикой и балаклаве. Он застрелил охранника, ученики спрятались в классах. После массового убийства нападавший покончил с собой.