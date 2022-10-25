В Краснодаре усилят контроль за незаконными ямами

В Краснодаре усилят контроль за незаконными ямами

И.о. мэра Краснодара Максим Слюсарев поставил задачу наладить работу по привлечению к ответственности лиц, которые роют в городе ямы без необходимого разрешения на проведение работ.

«Некоторые улицы города годами не приводят в порядок после плановых или экстренных работ на сетях. Есть у нас организации, которые свои работы выполнили, и, видимо, считают, что проезжая часть или тротуар сами собой восстановятся. Знакомы и случаи, когда места разрытий приводят в порядок «тяп-ляп», — сказал Слюсарев.

По его словам, ямы в Краснодаре роют и на отремонтированных дорогах. Это вызывает у жителей негатив. Поэтому нужно определить четкий механизм взаимодействия для привлечения к ответственности подрядчиков, которые незаконно роют в городе ямы.

Вице-мэр Краснодара Владимир Архипов рассказал, что мэрия выдает ордеры на разрытие ресурсоснабжающим организациям при выполнении аварийных и плановых работ. Около 70% из них приходится на неотложные работы.

В прошлом году ресурсоснабжающим организациям города выдали 1 тыс. 923 ордера на разрытие территорий. В этом году выдали 1 тыс. 470 разрешений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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