В Краснодаре усилили меры безопасности в учреждения культуры и торговых центрах

В Театре Драмы, ТЦ «Мега-Адыгея» и «Сити Центре» сообщили о том, что ввели дополнительную охрану после теракта в подмосковном «Крокус сити холле».

В пресс-службе филармонии имени Г.Ф. Пономаренко сообщили о том, что учреждение работает в штатном режиме, но усилен состав охраняющих объект ЧОП, а на всех мероприятиях дежурит казачий патруль.

«Входы в филармонию оборудованы стационарными металлодетекторами, проводится строжайший досмотр сотрудников, посетителей и их личных вещей», — сообщили в филармонии и добавили, что некоторые мероприятия перенесли на более поздние даты.

В Театре Драмы удвоили состав ЧОП, охраняющего объект, усилили режим и дополнительно организовали дежурство казачьей дружины. Спектакль «Поминальная молитва» перенесли с 24 марта на другую дату. На этой неделе спектакли пройдут в штатном режиме.

В Музыкальном театре 24 марта отменили балет «Ромео и Джульетта», концерт «Джазовые краски мира» перенесли с 25 марта на 27 мая.

Также об усилении мер безопасности и дополнительной охране сообщили в ТРК «Сити Центр» и ТЦ «Мега Адыгея», пишет «Коммерсантъ».

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