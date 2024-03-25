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Учения с эвакуацией пройдут 25 марта в ТРЦ «Красная Площадь» в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ucheniya-s-evakuatsiej-projdut-25-marta-v-trts-krasnaya-ploshhad-v-novorossijske
Учения с эвакуацией пройдут 25 марта в ТРЦ «Красная Площадь» в Новороссийске
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Внеплановые учения пройдут в ТРЦ «Красная Площадь» в Новороссийске 25 марта в 10:05.

Учебно-тренировочное занятие с эвакуацией будут проводиться с участием всего персонала, а также покупателей и посетителей, сообщает пресс-служба мэрии Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске 27 марта с 10:00 до 18:00 будут проводиться учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На территории Новороссийской военно-морской включат сирены.

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