Учения с эвакуацией пройдут 25 марта в ТРЦ «Красная Площадь» в Новороссийске

Внеплановые учения пройдут в ТРЦ «Красная Площадь» в Новороссийске 25 марта в 10:05.

Учебно-тренировочное занятие с эвакуацией будут проводиться с участием всего персонала, а также покупателей и посетителей, сообщает пресс-служба мэрии Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске 27 марта с 10:00 до 18:00 будут проводиться учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На территории Новороссийской военно-морской включат сирены.