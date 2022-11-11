В Краснодаре управляющего АЗС будут судить за использование вирусной программы

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Расследование по этому уголовному делу провели следователи УФСБ России по Краснодарскому краю. Зампрокурора края утвердил обвинительное заключение.

По версии следствия, 51-летний местный житель, являясь управляющим АЗС на улице им. Лизы Чайкиной, с ноября 2018 года по январь 2021 года использовал вирусную компьютерную программу для вмешательства в работу терминалов распределения объемов топлива.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 274 УК РФ в отношении управляющего заправки передали для рассмотрения в Октябрьский районный суд Краснодара, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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