В Краснодаре управляющего АЗС будут судить за использование вирусной программы
Происшествия
11.11.2022 10:14
Расследование по этому уголовному делу провели следователи УФСБ России по Краснодарскому краю. Зампрокурора края утвердил обвинительное заключение.
По версии следствия, 51-летний местный житель, являясь управляющим АЗС на улице им. Лизы Чайкиной, с ноября 2018 года по январь 2021 года использовал вирусную компьютерную программу для вмешательства в работу терминалов распределения объемов топлива.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 274 УК РФ в отношении управляющего заправки передали для рассмотрения в Октябрьский районный суд Краснодара, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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