В Краснодаре мужчину будут судить за распространение вирусной программы на АЗС

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Предварительное расследование по этому уголовному делу проводили сотрудники следственного отдела УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, мужчина с 13 июля по 6 ноября 2020 года намеренно установил вирусную программу на одной из АЗС на улице Лизы Чайкиной, чтобы контролировать отпуск топлива.

Зампрокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу. Местного жителя подозревают в распространении ПО, заведомо предназначенного для незаконного воздействия на информационную инфраструктуру РФ.

Уголовное дело в отношении мужчины передали для рассмотрения в Советский районный суд Краснодара. За это преступление местному жителю может грозить до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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