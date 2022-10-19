Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре мужчину будут судить за распространение вирусной программы на АЗС

Происшествия
19.10.2022 10:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-muzhchinu-budut-sudit-za-rasprostranenie-virusnoj-programmy-na-azs
В Краснодаре мужчину будут судить за распространение вирусной программы на АЗС
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Предварительное расследование по этому уголовному делу проводили сотрудники следственного отдела УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, мужчина с 13 июля по 6 ноября 2020 года намеренно установил вирусную программу на одной из АЗС на улице Лизы Чайкиной, чтобы контролировать отпуск топлива.

Зампрокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу. Местного жителя подозревают в распространении ПО, заведомо предназначенного для незаконного воздействия на информационную инфраструктуру РФ.

Уголовное дело в отношении мужчины передали для рассмотрения в Советский районный суд Краснодара. За это преступление местному жителю может грозить до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае будут судить двоих лесорубов, уничтоживших дубы на 4,3 млн рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о падении Су-34 в Ейске и последующем пожаре в девятиэтажке
Что известно о падении Су-34 в Ейске и последующем пожаре в девятиэтажке
Появились кадры с обломками рухнувшего в Ейске воздушного судна
Появились кадры с обломками рухнувшего в Ейске воздушного судна
В Кореновском районе участковый уполномоченный полиции спас семью от отравления газом
В Кореновском районе участковый уполномоченный полиции спас семью от отравления газом
Момент крушения самолета в Ейске попал на видео
Момент крушения самолета в Ейске попал на видео
В центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку
В центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что известно о падении Су-34 в Ейске и последующем пожаре в девятиэтажке
  2. В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. СМИ: улетевший в США внук Пугачевой продает недвижимость в Краснодарском крае
  5. Буйный пассажир: приезжий из Кирова устроил дебош в аэропорту Сочи
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях