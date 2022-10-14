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В Краснодарском крае будут судить двоих лесорубов, уничтоживших дубы на 4,3 млн рублей

Общество
14.10.2022 16:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-budut-sudit-dvoih-lesorubov-unichtozhivshih-duby-na-4-3-mln-rublej
В Краснодарском крае будут судить двоих лесорубов, уничтоживших дубы на 4,3 млн рублей
Фото Pexels, pixabay.com

В полиции Туапсинского района завершили расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей в возрасте 31 года и 44 лет, которых обвиняют в уничтожении леса.

По данным следствия, злоумышленники приехали в окрестности аула Малое Псеушхо на автомобили ГАЗ-6605 и там спилили деревья породы граб, дуб и бук. Стволы они распилили на части и сложили в машину. Древесину они планировали использовать как дрова. Ущерб Георгиевскому участковому лесничеству Туапсинского района составил 4 млн 350 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело. На время следствия обвиняемых отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершили. Материалы дела передали в суд. Обвиняемым грози до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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