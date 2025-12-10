В Краснодаре «умные» камеры зафиксировали новые нарушения ПДД на 150 тыс. рублей

В краевой столице растет количество камер, которые фиксируют непристегнутый ремень, разговоры по телефону и выключенные габариты. До конца года в крае таких будет почти 400. Работать они начали с 1 ноября, сейчас общее количество штрафов достигло почти 150 тыс.

«Одна из новых камер на улице Красной фиксирует нарушение в любом направлении. Если вы не видите таких комплексов, расслабляться рано. Непристегнутый ремень, разговор по телефону или выключенные фары поймать могут не только новейшие камеры, но и старые — с новой прошивкой», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Николай Тихий.

В Краснодаре из 50 установленных новых камер сейчас работают семь, но к концу года планируют запустить еще 100. По краю такие виды нарушения будут фиксировать почти 400 комплексов. Даже опытные водители не уйдут от объективов. Под одну из таких камер попала инструктор по вождению с многолетним стажем Маргарита Гуцалова.

«На ходу я попала на камеру. Поэтому если говорят, что надо пристегиваться, то надо пристегиваться, штраф немаленький» — делится инструктор по вождению Маргарита Гуцалова.

За непристегнутый ремень — 1,5 тыс. рублей, разговор по телефону за рулем или невключенные фары обойдутся в 500 рублей. Но водители пытаются обмануть систему. На маркетплейсах уже стали хитом футболки с нарисованным ремнем безопасности.

— Я считаю, что никто не должен меня заставлять пристегиваться, это сугубо личная инициатива.

— Недавно только начала пристегиваться, потому что попала в аварию.

В соцсетях все чаще появляются примеры ложных фиксаций. Водители грешат на искусственный интеллект, с использованием которого и работают камеры, но кроме него есть и человеческий фактор.

«Камера в автоматическом режиме формирует решение и отправляет в информационную систему паутину. После этого наш сотрудник просматривает данный фотофакт. Если нарушение подтверждается, то выносится нарушение, если не подтверждается, то отбраковывается», — отмечает заместитель руководителя ГКУ КК «Центр организации дорожного движения» Сергей Захматов.

Камеры ставят на аварийных и предаварийных участках по заявкам собственников дорог с согласования Госавтоинспекции. С ноября в Краснодаре выписано 100 тыс. штрафов за ремень, 20 тыс. — за телефон и примерно на 5 тыс. больше за выключенные фары. Взыскание можно оспорить через ГАИ или в суде.

Читайте также: новые комплексы фиксации нарушений ПДД установили в Сочи.

Подпишись, здесь всегда интересно.