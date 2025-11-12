Новые комплексы фиксации нарушений ПДД установили в Сочи

Объективы современной системы заметят непристегнутый ремень безопасности, разговор по телефону за рулем и выключенные фары при движении. Такие умные камеры заработали с 1 ноября по всей Кубани после успешного тестирования.

Новая система контроля за соблюдением правил дорожного движения — это автоматические камеры, которые могут выявлять водителей за использование, например, телефона за рулем. За такое нарушение сумма штрафа — 1,5 тыс. рублей. За езду без ремня водитель заплатит столько же. Комплексы долго тестировали, на камерах обновили программное обеспечение. Почти все готово к запуску в Сочи на 38 участках дорожной сети. Например, на пересечениях улиц Горького, Московской, Северной и Роз.

Камеры также будут фиксировать нарушения скоростного режима, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, остановку или стоянку транспортного средства в зоне действия запрещающих знаков.

— На самом деле это наша безопасность. Я считаю, что правила должны соблюдаться, поэтому я пристегнута, телефон лежит там, где нужно, фары нужно включать обязательно.

Устройства автоматически сформируют фотоснимки и видеозаписи в качестве доказательств. Информацию о нарушениях направят в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД для вынесения постановлений. Это только первый этап масштабной работы в Сочи. Камер будет больше.

«Всего установлено 16 камер. Они в первую очередь устанавливаются в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также на аварийно-опасных участках», — отмечает заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр.

Благодаря программному обновлению существующие камеры теперь могут фиксировать сразу несколько нарушений. Если объектив заметит водителя с непристегнутым ремнем, и он при этом разговаривал по телефону, ему придет сразу два взыскания. Нарушения нужно будет оплачивать разными счетами.

«За нарушение правил применения ремней безопасности составлено более 38 тыс. постановлений в отношении водителей. Более 4,5 тыс. постановлений за непристегнутых пассажиров», — говорит начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Новые камеры уже работают на федеральной дороге А-147. Также современные системы фиксируют нарушения в селах Волконка, Горное Лоо и поселке Дагомыс.

Водителям также надо быть внимательными во время парковок. В центре города работает мобильный комплекс для определения таких нарушителей. За все время действия этой системы удалось выявить свыше 2,5 тыс. неправильно припаркованных авто и вынести больше 1,2 тыс. постановлений об административной ответственности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дорожные комплексы фотовидеофиксации обновят в Краснодарском крае. Обновленные комплексы получат расширенный набор функций и смогут фиксировать не только превышение скорости движения.

