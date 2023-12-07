В Краснодаре умер доцент кафедры нормальной анатомии КубГМУ Гисса Шантыз

Об этом 7 декабря сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Кандидат медицинских наук Гисса Шантыз был доцентом кафедры нормальной анатомии КубГМУ. В университете он проработал 44 года.

«Это был мудрый, строгий и справедливый человек, профессионал своего дела. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память», — написал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram.

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