В Краснодаре умер доцент кафедры нормальной анатомии КубГМУ Гисса Шантыз
Общество
07.12.2023 15:45
Об этом 7 декабря сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
Кандидат медицинских наук Гисса Шантыз был доцентом кафедры нормальной анатомии КубГМУ. В университете он проработал 44 года.
«Это был мудрый, строгий и справедливый человек, профессионал своего дела. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память», — написал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram.
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