В Краснодаре умер известный детский хирург Виктор Тараканов

О смерти врача стало известно 6 декабря. Последние годы Тараканов работал в детской краевой клинической больнице.

Общий стаж работы хирурга составлял более 55 лет. Тараканов имел звание заслуженного врача России и заслуженного работника здравоохранения Кубани.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Виктора Александровича. Светлая память об этом энергичном, жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах», — написал в Telegram министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

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