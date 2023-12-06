Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре умер известный детский хирург Виктор Тараканов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-umer-izvestnyj-detskij-hirurg-viktor-tarakanov?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В Краснодаре умер известный детский хирург Виктор Тараканов
Фото из соцсетей

О смерти врача стало известно 6 декабря. Последние годы Тараканов работал в детской краевой клинической больнице.

Общий стаж работы хирурга составлял более 55 лет. Тараканов имел звание заслуженного врача России и заслуженного работника здравоохранения Кубани.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Виктора Александровича. Светлая память об этом энергичном, жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах», — написал в Telegram министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Читайте также: известный КВНщик из Армавира Грант Манасян умер в 32 года. С 2012 по 2020 годы он выступал с командой «Русская дорога» — там он играл роль хулигана Тимофея.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях