В Краснодаре участников нацпроекта наградили за повышение эффективности труда

Министр экономики Кубани Алексей Юртаев вручил почетные грамоты и благодарственные письма представителям компаний, повысившим эффективность своей работы благодаря современным технологиям.

Награды министерства получили представители высших учебных заведений, клиник, образовательных организаций, коммунальных служб и промышленных предприятий. Благодарственные письма краевой администрации вручили руководству производственных и сервисных организаций — активным участникам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Краснодарский край продолжает активно участвовать в федеральном проекте. Сегодня бережливые инструменты внедряют 394 предприятия, в их числе и объекты санаторно-курортного комплекса региона», — подчеркнул Юртаев.

Особый акцент власти делают на модернизации социальной сферы. В медицинской отрасли края принципы эффективного менеджмента внедрили 43 учреждения здравоохранения.

«Первые достижения уже видны — процессы диспансерного наблюдения становятся быстрее и комфортнее для пациентов. Уверены, что этот опыт будет и дальше распространяться на другие направления соцблока», — заявил министр.

Стратегическим приоритетом на следующий год период станет интеграция технологий искусственного интеллекта и автоматизации в систему современной культуры управления.

№Наша стратегическая цель — чтобы все больше предприятий края достигали статуса эталонных и формировали новую культуру эффективности на Кубани», — заключил Юртаев.

В ходе мероприятия участники обсудили итоги 2025 года по внедрению инновационных подходов на предприятиях. Специалисты Федерального центра компетенций и Сбербанка провели образовательные сессии, посвященные возможностям роботизации и применения ИИ-решений в бизнесе.

Эксперты продемонстрировали, каким образом цифровые и роботизированные технологии способствуют росту производительности и трансформации корпоративных процессов на предприятиях региона, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

