В Краснодаре участникам спецоперации вручили медали и ордена

В торжественной церемонии 23 февраля приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель Заксобрания края Юрий Бурлачко.

«Мужество, честь, достоинство и отвага, преданность родной земле всегда были свойственны русскому народу. Сегодня бойцы нашей армии, как и 80 лет назад, ценой собственной жизни защищают и отстаивают интересы страны. Мы должны сохранить нашу Россию великой державой и передать ее детям и внукам. Невзирая на трудности, оставаться сильными, вместе ежедневно совершать трудовой и ратный подвиг. У нас нет другого пути. Мы — наследники великого народа-победителя. И другими никогда не будем!», – сказал Вениамин Кондратьев.

Юрий Бурлачко также поздравил собравшихся с праздником.

«Это праздник настоящих мужчин, которые заботятся о своих семьях, делают все для процветания страны. Мы благодарим нынешнее поколение воинов за мужество и героизм, которые они проявляют в спецоперации. Говорим слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, участникам локальных войн. От имени депутатов Заксобрания хочу пожелать бойцам здоровья, скорейшей победы и возвращения домой», – сказал Бурлачко.

Губернатор и спикер ЗСК вручили награды участникам спецоперации — военнослужащим, мобилизованным и добровольцам, казакам. Ордена Мужества получили четыре человека. Также бойцов наградили медалью «За отвагу» и медалями ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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