Бывший мэр Краснодара, находящийся в зоне СВО, поздравил мужчин с Днем защитника Отечества
Общество
23.02.2023 15:38
Евгений Первышов 23 февраля опубликовал видеопоздравление.
«Поздравляю с праздником настоящих защитников нашей Родины! Желаю всем здоровья, успехов и благополучия в семьях! Сегодня получил гуманитарный груз от лицея № 48, в котором я учился. Огромное спасибо учителям, ученикам и их родителям, а также всем, кто сегодня помогает фронту! Для нас это очень важно», — написал Первышов в Telegram.
Читайте также: в Новороссийске в День защитника Отечества десантники выполнят залпы из четырех орудий.
Популярные новости
- Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Улицу в Прикубанском округе Краснодара назовут именем заслуженного журналиста Кубани Владимира Рунова
- В Туапсинском районе восстановили водопровод над рекой в селе Кирпичном, сорванный потоком воды
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину