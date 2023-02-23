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Бывший мэр Краснодара, находящийся в зоне СВО, поздравил мужчин с Днем защитника Отечества

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/byvshij-mer-krasnodara-nahodyashhijsya-v-zone-svo-pozdravil-muzhchin-s-dnem-zashhitnika-otechestva
Бывший мэр Краснодара, находящийся в зоне СВО, поздравил мужчин с Днем защитника Отечества
Фото t.me/PervyshovEA

Евгений Первышов 23 февраля опубликовал видеопоздравление.

«Поздравляю с праздником настоящих защитников нашей Родины! Желаю всем здоровья, успехов и благополучия в семьях! Сегодня получил гуманитарный груз от лицея № 48, в котором я учился. Огромное спасибо учителям, ученикам и их родителям, а также всем, кто сегодня помогает фронту! Для нас это очень важно», — написал Первышов в Telegram.

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