Бывший мэр Краснодара, находящийся в зоне СВО, поздравил мужчин с Днем защитника Отечества

Евгений Первышов 23 февраля опубликовал видеопоздравление.

«Поздравляю с праздником настоящих защитников нашей Родины! Желаю всем здоровья, успехов и благополучия в семьях! Сегодня получил гуманитарный груз от лицея № 48, в котором я учился. Огромное спасибо учителям, ученикам и их родителям, а также всем, кто сегодня помогает фронту! Для нас это очень важно», — написал Первышов в Telegram.

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