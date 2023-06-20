В Краснодаре убрали незаконный батут возле ТЦ «Восточно-Кругликовский»

Собственник самовольно установил аттракцион без разрешающих документов возле торгового центра на улице Восточно-Кругликовской.

«Вероятно, ему хотелось, как лучше. Но лучше по закону. Об этом хозяину несанкционированного воздушного аттракциона рассказали специалисты администрации Калининского сельского округа в ходе очередного рейдового мероприятия», — сообщает Telegram-канал «Прикубанский округ Краснодара».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Динском районе на базе отдыха из-за сильного ветра опрокинулся батут, на котором был ребенок. По факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбудили уголовное дело.