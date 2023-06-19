На опрокинувшемся батуте в Динском районе пострадал ребенок, возбудили уголовное дело. Видео

Инцидент произошел 18 июня в станице Динской на территории одной из баз отдыха.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, ребенок с матерью были на базе отдыха, где в детской игровой зоне были разные аттракционы, в том числе четыре батута. Начался сильный ветер, один из батутов опрокинулся вместе с мальчиком. Он получил телесные повреждения, его срочно госпитализировали. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Руководитель следственного управления СКР по краю Андрей Маслов поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, исследовать обстоятельства, причины и условия, которые способствовали произошедшему, и установить лиц, ответственных за техсостояние аттракционов на базе отдыха.

Всех очевидцев произошедшего просят обратиться в следственный отдел по Динскому району краевого управления СКР по адресу: станица Динская, улица Луначарского, 41, телефон для связи 8-861-5-50-61, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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