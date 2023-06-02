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Руководство парка в Апшеронске привлекли к ответственности за нарушения при эксплуатации аттракционов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rukovodstvo-parka-v-apsheronske-privlekli-k-otvetstvennosti-za-narusheniya-pri-ekspluatatsii-attraktsionov
Руководство парка в Апшеронске привлекли к ответственности за нарушения при эксплуатации аттракционов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Апшеронского района провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности и техрегламента при эксплуатации аттракционов на территории района.

Во время проверки в Городском парке культуры и отдыха «Юность» выявили нарушения: на рабочих местах обслуживающего персонала не было табличек с правилами по обслуживанию аттракциона. Кроме того, отсутствовал источник противопожарного водоснабжения.

Руководителю МАУ «Городской парк культуры и отдыха «Юность» прокуратура внесла представление. В отношении должностного лица учреждения возбудили дело об административном правонарушении о нарушении требований пожарной безопасности. Устранение нарушений прокуратура взяла под контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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