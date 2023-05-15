После падения карусели в Оренбурге проверят все аттракционы в Краснодарском крае

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку исполнения законодательства в сфере эксплуатации аттракционной техники.

По данным прокуратуры, произошедшее в Оренбурге ЧП с каруселью вызвало общественный резонанс. Это говорит о том, что при эксплуатации аттракционов, посетители которых обычно дети, допускаются многочисленные нарушения, которые нередко становятся причиной несчастных случаев.

В связи с этим прокуратура края организовала проверку исполнения законодательства в сфере эксплуатации аттракционной техники на Кубани. В ходе проверки оценят соответствие аттракционов требованиям законодательства, законность их размещения и своевременность обслуживания. При выявлении нарушений будут принимать меры, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аттракцион «Цепочная карусель» обрушился во время работы 6 мая в парке им. 50-летия СССР в Оренбурге. В результате 19 человек пострадали, двое из них — в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что ежегодную оценку технического состояния аттракциона «Цепочная карусель» проводила краснодарская организация ООО «Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвижных парковых аттракционов». После оценки эксперты организации продлили срок эксплуатации карусели до 1 мая 2024 года. В отношении сотрудников организации из Краснодара возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.