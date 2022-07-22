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В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей

Происшествия
22.07.2022 13:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-u-zhenshhiny-usnuvshej-pyanoj-v-kustah-zabrali-detej
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
Фото t.me/chp_krd

Кадры с пьяной женщиной, спящей в кустах, и детской коляской, стоящей без присмотра, облетели все краснодарские Telegram-каналы 21 июля. Полиция провела проверку, в результате которой у женщины изъяли двоих детей.

Полицейские в тот же день установили личность героини видеоролика. При проверке квартиры на улице Сормовской, где проживает семья, выяснилось, что оба родителя, 42-летняя мать и 49-летний отец, имеют признаки сильного алкогольного опьянения. Их состояние не позволяло контролировать и обеспечивать безопасность детей.

Детей в семье двое. Это 4-летняя девочка и годовалый мальчик, который и был с матерью, когда она уснула в кустах на улице 30-Иркутской Дивизии. Таким образом женщина отмечала свой день рождения, который был 20 июля.

«С учетом состояния родителей было решение об изъятии детей из семьи. Их временно поместили в спецучреждение для содержания несовершеннолетних. В отношении обоих взрослых составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Эта семья состоит на профилактическом учете с 2020 года как неблагополучная», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре «усталая» женщина уснула в кустах, бросив коляску с ребенком.

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