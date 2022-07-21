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В Краснодаре «усталая» женщина уснула в кустах, бросив коляску с ребенком

Происшествия
21.07.2022 10:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ustalaya-zhenshhina-usnula-v-kustah-brosiv-kolyasku-s-rebenkom
В Краснодаре «усталая» женщина уснула в кустах, бросив коляску с ребенком
Фото t.me/chp_krd

Видеозапись, на которой мать спит в кустах, оставив без присмотра коляску с пристегнутым ребенком, 20 июля опубликовали в соцсетях очевидцы.

Автор видео пояснила, что инцидент произошел на улице 30-Иркутской Дивизии в Краснодаре.

«Я увидела лежащую на земле женщину. Когда к ней подошла, чтобы узнать о ее состоянии (мне показалось, что ей плохо), она открыла глаза, сказала, что у нее все хорошо. И послала меня», — написала местная жительница.

Она также сообщила, что, со слов женщины, у нее шестеро детей.

«Сообщения в полицию по данному факту не поступало. Вместе с тем на основании выявленной в  интернете информации назначили проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24», начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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