В Краснодаре у приезжего наркосбытчика изъяли 101 сверток с метилэфедроном

Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Краснодару во время патрулирования обратили внимание на автомобиль Mercedes.

Полицейские попытались остановить машину, однако водитель увеличил скорость и попытался скрыться. После непродолжительного преследования иномарка остановилась на улице Школьной, за рулем был 33-летний ранее судимый житель Курской области. По внешним признакам, он был пьян, но от медосвидетельствования отказался. Машину досмотрели, в сумке нашли 101 сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это N-метилэфедрон весом 116 г.

Установили, что подозреваемый несколько месяцев назад приехал из другого региона, чтобы сбыть наркотики через закладки. Накануне он забрал из тайника расфасованную на дозы партию порошка и успел сделать несколько закладок с «синтетикой».

В отношении приезжего возбудили уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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Мужчина сказал, что купил оптовую партию наркотика и планировал распространить «синтетику» с помощью мессенджера через закладки. Наркодилер указал места, где спрятал наркотики, там правоохранители обнаружили пакеты с аналогичным содержанием. Экспертиза установила, что это N-метилэфедрон. Всего изъяли более 1 кг «соли».

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