В Краснодарском крае задержали наркосбытчика с 1 кг мефедрона

Оперуполномоченные подразделения по контролю за оборотом наркотиков линейного отдела МВД России на станции Кавказская задержали 39-летнего жителя станицы Елизаветинской.

В момент задержания подозреваемый в лесополосе около железнодорожных путей занимался оборудованием тайника. У злоумышленника на месте изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом. Правоохранители вместе со служебной собакой осмотрели машину, на которой приехал подозреваемый. В салоне нашли еще 9 свертков с таким же порошком.

Мужчина сказал, что купил оптовую партию наркотика и планировал распространить «синтетику» с помощью мессенджера через закладки. Наркодилер указал места, где спрятал наркотики, там правоохранители обнаружили пакеты с аналогичным содержанием. Экспертиза установила, что это N-метилэфедрон. Всего изъяли более 1 кг «соли».

Возбудили уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков. Подозреваемого поместили под стражу, сообщает официальный Telegram-канал МВД России «МВД Медиа».

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