В Краснодаре у «черных мусорщиков» за месяц изъяли 21 автомобиль

С 15 июня в краевом центре проводится месячник по выявлению нарушении при вывозе отходов. Мероприятие до 15 июля проводят специалисты Росприроднадзора при взаимодействии с сотрудниками полиции.

За это время в Краснодаре выявили десятки нарушений при транспортировке отходов. В отношении нарушителей составили 40 административных протоколов за незаконное осуществление предпринимательской деятельности. За несоблюдение требований при обращении с отходами составили 1 протокол.

Кроме того, в рамках месячника у нарушителей изъяли 21 автомобиль. Транспортные средства отправили на штрафстоянку до решения суда. В ближайшее время их могут конфисковать, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Росприроднадзора.

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