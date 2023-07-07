Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре у «черных мусорщиков» за месяц изъяли 21 автомобиль

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-u-chernyh-musorshhikov-za-mesyats-izyali-21-avtomobil
В Краснодаре у «черных мусорщиков» за месяц изъяли 21 автомобиль
Фото пресс-службы Росприроднадзора

С 15 июня в краевом центре проводится месячник по выявлению нарушении при вывозе отходов. Мероприятие до 15 июля проводят специалисты Росприроднадзора при взаимодействии с сотрудниками полиции.

За это время в Краснодаре выявили десятки нарушений при транспортировке отходов. В отношении нарушителей составили 40 административных протоколов за незаконное осуществление предпринимательской деятельности. За несоблюдение требований при обращении с отходами составили 1 протокол.

Кроме того, в рамках месячника у нарушителей изъяли 21 автомобиль. Транспортные средства отправили на штрафстоянку до решения суда. В ближайшее время их могут конфисковать, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Росприроднадзора.

Читайте также: троих «черных мусорщиков» оштрафуют в Краснодаре. Сотрудники полиции выявили нелегальные мусоровозы на улицах Тургенева и Северной, а также автодороге М-4 «Дон».

Статьи
5 причин, почему нельзя отказываться от детских прививок
5 причин, почему нельзя отказываться от детских прививок
Что такое миома: диагностика и лечение
Что такое миома: диагностика и лечение
Топ-10 продуктов, продлевающих молодость
Топ-10 продуктов, продлевающих молодость
Пробки на дорогах к морю в Краснодарском крае 2023
Пробки на дорогах к морю в Краснодарском крае 2023
Летняя памятка: как оказать первую помощь
Летняя памятка: как оказать первую помощь
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях