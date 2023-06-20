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Троих «черных мусорщиков» оштрафуют в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/troih-chernyh-musorshhikov-oshtrafuyut-v-krasnodare
Троих «черных мусорщиков» оштрафуют в Краснодаре
Фото t.me/mvd_23

Сотрудники полиции выявили нелегальные мусоровозы на улицах Тургенева и Северной, а также автодороге М-4 «Дон».

Водители мусоровозов планировали вывезти строительный мусор и другие отходы на улицу Бородинскую и в район хутора Молькино. Лицензии на вывоз мусора у водителей не было, при этом они брали оплату за свои услуги.

В отношении водителей составили административные протоколы. Нарушителям грозят штрафы в размере до 2,5 тыс. рублей для физлиц и до 5 тыс. рублей для должностных лиц.

Мусоровозы изъяли до решения суда, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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