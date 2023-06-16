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В Краснодаре у «черного мусорщика» изъяли мусоровоз

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-u-chernogo-musorshhika-izyali-musorovoz
В Краснодаре у «черного мусорщика» изъяли мусоровоз
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя во время перевозки мусора в поселке Индустриальном.

В отношении водителя составили два административных протокола. Машину изъяли и поместили на спецстоянку. Нарушителю грозит административный штраф в размере от 10 до 120 тыс. рублей, а также конфискация автомобиля.

При повторном нарушении размер штрафа увеличится и составит от 20 до 200 тыс. рублей.

Всего в Краснодаре с начала года выявили 56 фактов выгрузки мусора с транспортных средств, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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