В Краснодаре у «черного мусорщика» изъяли мусоровоз

Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя во время перевозки мусора в поселке Индустриальном.

В отношении водителя составили два административных протокола. Машину изъяли и поместили на спецстоянку. Нарушителю грозит административный штраф в размере от 10 до 120 тыс. рублей, а также конфискация автомобиля.

При повторном нарушении размер штрафа увеличится и составит от 20 до 200 тыс. рублей.

Всего в Краснодаре с начала года выявили 56 фактов выгрузки мусора с транспортных средств, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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