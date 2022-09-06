В Краснодаре троллейбусы № 7, 12, 20 временно изменят свой маршрут
Временные изменения связаны с ремонтом на улице Ставропольской в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Новые маршруты будут актуальны по вечерам с 7 по 30 сентября.
В рабочие дни последние троллейбусы № 7 отправятся стандартным маршрутом от ж/д вокзала в 21:50, а от аэропорта — в 22:15. В выходные от ж/д вокзала транспорт отправится в 21:29, а от аэропорта — в 22:10.
После 21:50 от железнодорожного вокзала электротранспорт поедет в депо № 2 по улице Ставропольской, после 22:35 троллейбусы направятся от железнодорожного вокзала в депо по улицам Октябрьской, Северной и Селезнева.
Последние рейсы по маршруту № 12 будут ездить по следующему расписанию:
Рабочие дни:
- от стадиона «Кубань» — в 21:45.
- от улицы Благоева — в 22:00.
Выходные дни:
- от стадиона «Кубань» — в 21:47.
- от улицы Благоева — в 22:28.
Троллейбусы № 20 после 22:35 отправятся в депо № 2 по улице Октябрьской, Северной и Селезнева, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Расписание движения маршрутов доступно на сайте.
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